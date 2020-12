Lavoro: Unioncamere Lombardia, -2,4 per cento occupati rispetto a 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ore autorizzate di Cassa integrazione si dimezzano dopo il boom del secondo trimestre, pur rimanendo su livelli storicamente elevatissimi: l'ammontare dei primi nove mesi del 2020 (820 milioni di ore) arriva infatti a superare quello complessivo dei sei anni precedenti. "Gli strumenti a sostegno dell'occupazione hanno avuto il grande merito di proteggere molti lavoratori e le loro famiglie, ma rendono difficile capire la reale situazione del mercato del lavoro – commenta in una nota Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia – il saldo occupazionale migliora infatti non solo per la ripresa delle assunzioni, ma anche per il minor numero di cessazioni: nel momento in cui CIG e blocco dei licenziamenti verranno meno, si porrà il problema del riassorbimento dei lavoratori". (com)