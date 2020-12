Regno Unito: oltre 40 Paesi vietano ingresso a provenienti da isole britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ormai oltre 40 i Paesi che hanno vietato gli arrivi dal Regno Unito a causa delle preoccupazioni derivanti dalla diffusione della nuova variante del coronavirus scoperta proprio nel sud del Paese, che si suppone possa essere fino al 70 per cento più contagiosa delle varianti attualmente circolanti. Diversi Paesi nel mondo, tra cui Spagna, India e Hong Kong, hanno fermato qualsiasi collegamento diretto con il Regno Unito, mentre continua lo stop della Francia agli arrivi di viaggiatori e merci condotte da autotrasportatori, causando code di decine di chilometri e centinaia di mezzi pesanti nella regione del Kent, nei pressi del port di Dover e all'imbocco dell'Eurotunnel a Folkestone, ma ormai in tutta la regione si possono trovare autotreni parcheggiati in stradine e villaggi, mentre il governo ha adibito una pista d'atterraggio in disuso a parcheggio temporaneo. Allo stesso modo, l'Irlanda del Nord è l'unica delle quattro nazioni britanniche che non ha sinora riportato casi della cosiddetta "variante inglese", e starebbe pertanto la chiusura del confine ai viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna. (Rel)