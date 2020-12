Regno Unito-Francia: tentativi di accordo per sbloccare situazione tir in Kent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di conduttori di autotreni hanno passato la seconda notte nei propri veicoli in Kent, nel Regno Unito, in attesa che la situazione al confine con la Francia possa sbloccarsi. Parigi ha bloccato l'accesso al proprio territorio da parte di viaggiatori e mezzi pesanti provenienti dal Regno Unito in seguito all'annuncio della diffusione di una nuova variante del coronavirus che sarebbe fino al 70 per cento più contagiosa. Il governo di Londra ha reso noto che circa 945 autotreni erano bloccati o parcheggiati nelle vicinanze del porto di Dover ieri sera, ma il numero questa mattina sembra essere molto più alto, secondo quanto riporta la "Bbc". A detta dell'emittente, il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron avrebbero raggiunto una qualche sorta di accordo per sbloccare la situazione al confine a partire da mercoledì, e Downing Street starebbe studiando un modo per sottoporre a test anti-Covid tutti gli autisti in attesa di passare la frontiera. (Rel)