Regno Unito: Coldiretti, un terzo frutta e verdura da Ue, è allarme su scaffali

- Circa 1/3 della frutta e verdura consumata dagli inglesi viene da paesi dell’Unione europea che hanno adottato misure restrittive con il blocco dei trasporti via terra, dei traghetti e dei voli. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in riferimento all’emergenza generata dalla nuova variante inglese del Covid con la messa a punto di un piano tra la Francia ed il Regno Unito per sbloccare la situazione. Nel Regno Unito si producono – spiega Coldiretti – appena l’11 per cento della frutta e il 42 per cento della verdura consumate annualmente dagli inglesi che sono costretti a una pesante dipendenza dall’estero che sale addirittura al 100 per cento nel caso delle arance, all’80 per cento per i pomodori e al 69 per cento delle mele. Le difficoltà dei trasporti oltre a provocare ritardi mettono a rischio i prodotti deperibili come la frutta e verdura con preoccupazioni per molti Paesi europei a partire dall’Italia dalla quale la Gran Bretagna ne ha importate secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat per 258 milioni di euro nel 2019, un valore rimasto pressochè stabile quest’anno nonostante le tensioni della Brexit. Per la frutta, in cima alla classifica dei prodotti Made in Italy più venduti ci sono mele, kiwi e uva da tavola. (segue) (Rin)