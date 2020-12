Algeria: premier Djerad emana istruzioni per avviare il processo di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino, Abdulaziz Djerad, ha impartito ieri delle istruzioni per avviare tutte le misure e mobilitare le risorse necessarie per "garantire la disponibilità dei vaccini e avviare la campagna di vaccinazione entro gennaio 2021", secondo le istruzioni del presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune. Ieri, infatti, si è tenuto un incontro dedicato allo studio delle modalità e dei mezzi che consentono l'acquisizione del vaccino anti-coronavirus. Un passo che era stato sollecitato via Twitter anche dal presidente Tebboune: “Ho ordinato al presidente del Consiglio di presiedere immediatamente un incontro con il comitato scientifico incaricato di seguire la situazione epidemiologica per scegliere il vaccino più appropriato contro il Covid-19, per avviare il processo di vaccinazione, a partire dal mese gennaio 2021", aveva scritto il capo dello Stato domenica sera, 20 dicembre. (Ala)