Covid: centro Vektor, analisi ceppi coronavirus in Russia non mostra nuove minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi dei ceppi di coronavirus in Russia non mostra cambiamenti significativi. Lo ha affermato Rinat Maksjutov, direttore del Centro scientifico Vektor, nella Federazione Russa. "Allo stato attuale, dai ceppi che abbiamo analizzato, non appare un incremento della minaccia per l'umanità da nuove varianti del coronavirus. Abbiamo scoperto durante l'intero periodo di osservazione oltre 1400 diverse sostituzioni nucleotidiche, ma la maggior parte di loro non presentano cambiamenti significativi. E in generale, questi cambiamenti nel nuovo coronavirus, sono molto limitati e la maggior parte dei ceppi non differiscono l'uno dall'altro per più di 30 sostituzioni nucleotidiche. Con un genoma di 30 mila nucleotidi, questo è solo un decimo di punto percentuale", ha detto Maksjutov in un'intervista a "Russia 24". L'esperto ha chiarito che, come qualsiasi altro virus, il nuovo coronavirus è in continua evoluzione, accumulando mutazioni genetiche. Il Vector Center studia costantemente i cambiamenti genetici del nuovo coronavirus in Russia al fine di valutare, tra le altre cose, se i sistemi di test esistenti possono rilevare il coronavirus, se i farmaci sono efficaci e se è apparso un nuovo ceppo più pericoloso del virus, ha spiegato Maksjutov. (Rum)