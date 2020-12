Germania: virologo Drosten, variante Covid “non promette bene”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante del Covid-19 individuata nel Regno Unito e in altri Paesi “non promette bene, purtroppo”, con una capacità di contagio superiore del 70 per cento al ceppo finora noto. È quanto affermato dal professore Christian Drosten, direttore del dipartimento di virologia della Charité, il policlinico universitario di Berlino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Drosten ha aggiunto che le restrizioni anticontagio dovrebbero essere efficaci anche contro la variante “britannica” della Sars-Cov2. (Geb)