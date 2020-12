Sudan-Etiopia: esercito di Khartum respinge forze etiopi dall’area di confine di Salam Br

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Sudan ha respinto le truppe e le milizie etiopi dall'area di Salam Br, sul lato sudanese del confine tra i due Paesi, che teatro di aspri scontri tra l'esercito di Khartum e le forze etiopi che hanno portato alla morte di un militare e al ferimento di diversi altri. “L'esercito sudanese ha continuato le sue operazioni militari per riprendere il controllo delle aree agricole, poiché è penetrato nella Grande Fashaga(area contesa tra i due Paesi) dopo aver riconquistato l'area di Abu Teyour”, hanno riferito fonti militari citate dal quotidiano “Sudan Tribune”, secondo cui le forze etiopi hanno costruito due grandi installazioni militari a Salam Br, situata a circa 15 chilometri all'interno del confine sudanese, da dove hanno condotto numerosi attacchi contro l'esercito sudanese dallo scorso aprile. Nel frattempo l'esercito sudanese ha schierato le sue truppe nell'area di Mahaj, che si trova a sud della città di Lugdi, nella regione etiope del Tigrè, dopo che miliziani etiopi - presumibilmente appartenente alle milizie amhara “Fano” - hanno attaccato l'area di Alosra, all'interno del confine sudanese, sparando a un pastore della zona. L’offensiva nel Tigrè lanciata lo scorso 4 novembre e portata a termine all’inizio di dicembre dalle truppe federali etiopi, e i ripetuti attacchi alle forze sudanesi di pattuglia lungo il confine, hanno innescato la decisione di Khartum di schierare i suoi militari lungo l'intero confine internazionale stabilito con l'accordo del 1902, facendo salire notevolmente la tensione fra i due Paesi. Della questione si discuterà oggi in una riunione del comitato congiunto di frontiera convocata dal primo ministro sudanese Abdallah Hamdok e dall’omologo etiope Abiy Ahmed in occasione del 38mo vertice straordinario dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) che si è svolto domenica scorsa a Gibuti. (Res)