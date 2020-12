Regno Unito: aumenta pressione su Johnson per introdurre quarantena su tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la pressione sul primo ministro britannico Boris Johnson affinché il governo introduca un'altra serrata a livello nazionale nei prossimi giorni, nel tentativo di limitare per quanto possibile la diffusione della nuova variante del coronavirus identificata nel sud dell'Inghilterra e nella capitale Londra. Secondo i consiglieri scientifici del governo, ritardare tale decisione potrebbe costare "decine di migliaia di vite", e risultare in un "disastro economico, umano e sociale". Al contempo il governo ha chiesto alla popolazione di evitare le resse nei supermercati, mentre la Francia ha chiuso il confine per 48 ore e le reti di distribuzione alimentari iniziano a far sapere di avere al massimo 24-48 ore rimanenti di prodotti freschi disponibili per la vendita. Il primo ministro Johnson nella sua telefonata di ieri con il presidente Emmanuel Macron avrebbe chiesto a quest'ultimo di "mettere da parte l'ansia" circa la nuova variante di coronavirus, ma il blocco rimarrà almeno fino alla giornata di domani. (segue) (Rel)