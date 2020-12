Regno Unito: aumenta pressione su Johnson per introdurre quarantena su tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo britannico, le misure di chiusura pressoché totale messe in atto nella capitale Londra e in alcune aree nel sud-est dell'Inghilterra dovrebbero essere in grado di contenere la diffusione della nuova variante, ma le regole permettono ancora che diversi nuclei familiari possano incontrarsi il giorno di Natale nel resto del Paese, e questo secondo alcuni esperti potrebbe essere un vettore fondamentale per la diffusione del nuovo virus. Nell'area di Manchester infatti il messaggio sembra assumere toni diversi rispetto a quelli tranquillizzanti provenienti da Londra, e le autorità locali hanno imposto un autoisolamento di 10 giorni a chiunque provenga dalle aree a livello 4, quelle colpite dalla nuova variante. Secondo il principale consigliere scientifico del governo Patrick Vallance, il quale ha espresso le sue valutazioni durante una conferenza stampa tenutasi ieri in serata, il nuovo virus sarebbe "ovunque" e i casi "saliranno inevitabilmente" in seguito agli incontri tra famiglie permessi nel giorno di Natale. (Rel)