Cina: pubblicato libro bianco su sviluppo settore trasporti

- Il governo della Cina ha pubblicato oggi, 22 dicembre, un libro bianco relativo allo sviluppo del settore nazionale dei trasporti. Il documento fornisce una visione d'insieme dei progressi conseguiti dalla prima potenza asiatica nel campo della mobilità, ed illustra le strategie e le iniziative di Pechino tese all'edificazione di un sistema sostenibile dei trasporti. Il libro bianco, intitolato "Sviluppo sostenibile dei trasporti in Cina", è stato pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. Il documento è suddiviso in sei sezioni: "Una nuova via per il trasporto nella nuova era"; "La forze crescente della Cina nel trasporto"; "Una chiave per l'alleviamento della povertà e la prosperità moderata"; "Modernizzazione della governance dei trasporti"; "Edificazione di una comunità globale per il trasporto di tutti"; e "Prospettive future del trasporto cinese". (Cip)