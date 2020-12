Romania: al via consultazioni del presidente Iohannis con i partiti politici per designazione premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis avrà oggi consultazioni con i rappresentanti dei partiti politici presenti nel Parlamento di Bucarest. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale con un comunicato. Le consultazioni inizieranno oggi pomeriggio con il Partito socialdemocratico (Psd), che ha ottenuto il maggior numero di voti, ma non ha la maggioranza. Seguono il Partito nazionale liberale (Pnl), l'Alleanza Usr-Plus e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) e il gruppo delle minoranze nazionali rappresentate in Parlamento. I leader di Pnl, Usr-Plus e Udmr, rispettivamente Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos e Kelemen Hunor, hanno firmato ieri sera l'accordo di governo 2020-2024. Il documento stabilisce che la proposta della coalizione per la carica di premier è l'attuale ministro delle Finanze, il liberale Florin Citu. (segue) (Rob)