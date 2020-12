Romania: al via consultazioni del presidente Iohannis con i partiti politici per designazione premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il secondo round di consultazioni del capo dello Stato con i rappresentanti dei partiti entrati in Parlamento dopo le elezioni del 6 dicembre. Il 14 dicembre, il presidente Iohannis ha affermato, dopo i colloqui con i gruppi parlamentari, che "questo primo round di consultazioni ha portato a un buon scambio di opinioni", ma che "le condizioni per la nomina di un candidato a formare un nuovo governo non sono soddisfatte", rendendo necessario un nuovo confronto con i rappresentanti dei principali partiti della Romania. (Rob)