Taiwan: coronavirus, primo caso locale dopo 253 giorni

- Il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taiwan ha riferito oggi il primo caso locale di coronavirus dopo 253 giorni senza contagi: l’ultimo era stato registrato il 12 aprile. Il direttore del Centro, Chen Shih-chung, ha precisato che il caso, il 771mo nell’Isola dall’inizio dell’epidemia, riguarda una donna che ha avuto un contatto stretto con un pilota neozelandese positivo. Secondo il Cecc, il contatto risale ai giorni compresi tra l’8 e il 12 dicembre, durante i quali l’uomo ha trascorso del tempo in diversi luoghi pubblici di Taipei. Le persone che hanno frequentato gli stessi posti sono state allertate e invitate a sottoporsi a un test. Chen ha aggiunto che il resoconto fornito dal pilota non è completo, pertanto potrebbe essere aperta un’indagine per violazione della legge sul controllo delle malattie trasmissibili (articolo 43). In caso di violazioni accertate (secondo l’articolo 67 della stessa legge) sono previste multe da 60 mila a 300 mila dollari taiwanesi. Per quanto riguarda la paziente numero 771 sono stati rintracciati 167 contatti ed effettuati 154 test; 146 persone sono in attesa dei risultati.(Cip)