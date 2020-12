Kosovo: ministro Esteri albanese Cakaj, piena solidarietà in un momento difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania esprime piena solidarietà nei confronti del Kosovo in questo momento difficile: questo il commento del ministro degli Esteri albanese Gent Cakaj dopo aver incontrato l'ambasciatore kosovaro a l'Aia, Lirim Greiçevci. L'incontro è stato finalizzato ad avere un aggiornamento dettagliato sugli ultimi sviluppi riguardo l'attività del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), che ha sede nella città olandese. "I crimini di guerra in Kosovo sono stati indagati e processati da Unmik, Eulex, Tribunale dell'Aia, e dalla giustizia locale", ha detto Cakaj osservando che il Tribunale speciale Uck agisce in modo "unilaterale" essendo specificamente dedicato ai presunti crimini della parte kosovara. "Questo approccio, quindi, non ha nulla a che fare con la verità o la giustizia", ha dichiarato evidenziando che, d'altra parte, "i crimini contro l'umanità, la pulizia etnica e il genocidio della Serbia in Kosovo, non solo non sono stati sufficientemente indagati" e la comunità internazionale "per lo più tace davanti a loro". (segue) (Alt)