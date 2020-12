Malesia: governo firma accordo per 6,4 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha firmato un accordo per la fornitura di 6,4 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca. Lo ha annunciato il primo ministro di quel paese, Muhyiddin Yassin. Kuala Lumpur è anche impegnata nella fase finale dei negoziati con le compagnie farmaceutiche cinesi Sinovac e Cansino, e con l'istituto russo Gamaleya, per l'acquisizione di altri vaccini. Muhyiddin ha dichiarato che il suo governo intende procurare vaccini sufficienti a immunizzare l'80 per cento della popolazione nazionale. Il mese scorso il Paese ha già siglato un accordo per la fornitura di 12,8 milioni di dosi del vaccino di Pfizer-Biontech. (Fim)