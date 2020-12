Imprese: mutazione Covid, Toyota blocca la produzione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell'automotive Toyota Motor ha annunciato la sospensione delle operazioni presso i suoi stabilimenti in Francia e Regno Unito oggi, 22 dicembre, in risposta alla nuova mutazione del coronavirus isolata nel Regno Unito, che ha causato l'arresto dei trasporti e della logistica tra i due Paesi. Lo stabilimento di Toyota nel Regno Unito chiuderà oggi, mentre quello in Francia a partire da domani. L'azienda ritiene che la sospensione delle operazioni europee non causerà problemi immediati alla produzione e alle forniture. Ieri, 21 dicembre, il traffico tra Regno Unito e Francia è stato sospeso per 48 ore, e gli autoarticolati diretti in Francia sono rimasti bloccati a Dover, nel Regno Unito. (Git)