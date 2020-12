Thailandia: elezioni locali, sconfitta l'opposizione progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thanathorn Juangroongruangkit, fondatore del disciolto partito di opposizione democratica thailandese Future Forward e leader del Movimento progressista, ha tenuto una conferenza stampa in diretta su Facebook, riconoscendo la sconfitta alle elezioni provinciali che si sono tenute in Thailandia domenica, 20 dicembre. Thanathorn ha preso atto del fatto che nessuno dei candidati del Movimento alle carice di capo esecutivo delle 76 province thailandesi è stato eletto. "Anche se i fattori sono molteplici, il fattore principale che ci ha impedito di conquistare una sola posizione esecutiva nelle province è stato il nostro impegno insufficiente, e il fatto che il nostro lavoro non è ancora abbastanza efficace", ha dichiarato Thanathorn, che si è poi "scusato coi fratelli e le sorelle che ci hanno sostenuto alle elezioni del 20 dicembre". Il Movimento progressista è riuscito a collocare solamente 57 candidati ai consigli legislativi di 20 province. Il nuovo partito di Thanathorn si è aggiudicato in tutto 2,670 milioni di consensi, pari al 17 per cento dei voti espressi. (segue) (Fim)