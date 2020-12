Cina-Usa: ministro Esteri Wang, Washington riveda uscita da accordo sul nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e consigliere di Stato della Cina, Wang Yi, ha sollecitato gli Stati Uniti a rivedere quanto prima la decisione di abbandonare l'accordo internazionale del 2015 sul nucleare dell'Iran. Wang ha preso parte ad una videoconferenza del ministri degli Esteri dei Paesi che aderiscono all'accordo, organizzata da Pechino ieri, 21 dicembre. "L'accordo globale presenta una finestra di opportunità per tornare sul percorso tracciato, ma sconta anche rischi e sfide senza precedenti", ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese. Wang ha avanzato una serie di proposte per rafforzare l'accordo sul nucleare, che includono anche uno sforzo comune teso a conseguire un ripensamento da parte degli Stati Uniti, che sotto la guida del presidente Donald Trump hanno abbandonato l'accordo. Wang ha anche proposto di gestire collettivamente le questioni di sicurezza relative alla regione mediorientale, come requisito per disinnescare le tensioni relative al programma nucleare iraniano. La Cina ha proposto l'istituzione di una "piattaforma multilaterale di dialogo" nel Golfo per edificare una base di consenso in merito alle principali questioni di sicurezza regionali. (Cip)