Thailandia: coronavirus, premier Prayuth valuta ipotesi di una chiusura nazionale

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha chiesto al ministero della Salute pubblica di predisporre piani per una nuova chiusura nazionale, nel caso l'aumento dei casi di contagio nel Paese sfugga al controllo delle autorità sanitarie. Prayuth ha riferito ieri che le autorità sanitarie stanno effettuando test a campione dei lavoratori immigrati in arrivo nel Paese: ben 427 nuovi casi di coronavirus sono stati confermati dalle autorità thailandesi nelle scorse 24 ore, perlopiù concentrati nei dormitori per lavoratori immigrati, anche se non mancano casi di trasmissione locale. Secondo la stampa locale, il 90 per cento degli oltre 800 lavoratori immigrati da Myanmar a Mahachai sono risultati positivi al coronavirus. Il premier Prayuth ha chiesto la collaborazione di tutti gli organi decisionali e dei cittadini: "In caso contrario, l'esito sarà inevitabile", ha avvertito il primo ministro. Secondo il quotidiano "Bangkok Post", il governo si è dato tempo una settimana per valutare la situazione epidemiologica nel paese, e stabilire se introdurre restrizioni più severe in occasione del capodanno. (Fim)