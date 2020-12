Natale, si potrà fare visita a parenti e amici nei giorni rossi. Le faq di palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e primo, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. E' quanto riferisce Palazzo Chigi nelle faq esplicative relative al decreto Natale. "La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono", si apprende.Rispetto alle altre possibilità di spostamento, restano valide le indicazioni fornite nei giorni scorsi, ecco alcuni casi specifici. Sarà possibile raggiungere il coniuge/partner dopo il 21 dicembre se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alle faq. Per ristoranti e negozi restano valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. In merito alla seconda casa, premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il primo gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e primo gennaio 2021.Intanto, l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera alla messa in commercio del vaccino anti Covid della BionTech Pfizer. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato parlando di "momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei". Soddisfazione anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha scritto "il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte". L'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 10.872 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 1.964.054 dall’inizio dell’epidemia. In calo i morti che sono stati 415. Quanto ai tamponi effettuati, sono 87.889 con il rapporto positivi-tamponi che sale all’12,3 per cento. Gli attualmente positivi sono 613.582. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.583), l'Emilia Romagna (1.594), il Lazio (1.205), la Lombardia (950) e la Puglia (788).(Rin)