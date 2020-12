Germania: Covid, per Istituto Koch incidenza settimanale al massimo storico di 197,6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal16 dicembre al 10 gennaio, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus non pare funzionare. L'incidenza settimanale su 100 mila abitanti ha raggiunto, infatti, quota 197,6, pari al massimo storico dallo scoppio della pandemia nel Paese, a marzo scorso. È quanto comunicato oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come ricorda l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, con il lockdown il governo federale si è posto l'obiettivo di abbattere a 50 l'incidenza settimanale del Covid-19 su 100 mila abitanti. Intanto, in Germania si registrano nelle ultime 24 ore 19.528 nuovi contagi, 731 vittime della pandemia e 21.300 mila guarigioni, che portano il totale di infetti, deceduti e guariti rispettivamente a 1.530.180, 27.006 e 1.136.700. (Geb)