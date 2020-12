Germania: da marzo 300 reati con movente politico legati al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo scorso, in Germania sono stati registrati 300 reati con movente politico in connessione con la pandemia di coronavirus. È quanto comunica l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) nella risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Neue Osnabruecker Zeitung”, si tratta di attacchi contro istituzioni pubbliche e la polizia. La maggior parte dei crimini è stata compiuta da soggetti provenienti dall'estrema sinistra. (Geb)