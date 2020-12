Argentina: attività industriale ottobre segna -4,1 per cento su anno 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Argentina ha registrato ad ottobre una flessione del 4,1 per cento su anno e del 5 per cento rispetto al mese precedente secondo dati diffusi oggi dall'Unione industriali argentina (Uia), equivalente della nostra Confindustria. Si interrompe in questo modo rapidamente la tendenza positiva riscontrata a settembre mentre il calo accumulato dall'inizio dell'anno diventa del -8,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. A determinare il risultato negativo, si legge nel documento dell'Uia, il calo dei settori automobilistico, con un -9,8 per cento, del tabacco, con un -13,5 per cento, e alimentare -4,1 per cento, tutti settori che nel mese precedente avevano registrato un'importante crescita. Hanno proseguito invece la tendenza negativa accentuata dal contesto della pandemia i settori tessile (-13,4 per cento), il metallurgico (-10,7 per cento) e della carta (-4,4 per cento). Il livello di capacità utilizzata, segnala inoltre l'Unione industriali, è stato ad ottobre del 61,8 per cento contro il 60,8 per cento di settembre. (segue) (Abu)