Usa: l'ex ambasciatore nell'Ue Gardner, Biden rimuova tutti gli ambasciatori di Trump

- Anthony Gardner, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, ha esortato Joe Biden e il suo team di transizione a dare l'ordine di rimuovere tutti gli ambasciatori scelti dal presidente Donald Trump il 20 gennaio - proprio come Trump nel suo giorno dell'inaugurazione, quando ha licenziato tutti i diplomatici di Barack Obama. Lo riporta il sito "Politico". "Esattamente 4 anni fa ho ricevuto un telegramma dal team di Trump in arrivo per lasciare il mio posto il 20 gennaio", ha twittato Gardner domenica. "E' ora che un telegramma simile esca ora: tutti gli ambasciatori Trump nominati politicamente lascino il 20 gennaio". Obama aveva presentato un'analoga richiesta di dimissioni nel 2008, prima di assumere l'incarico. La mossa di Trump ha fatto sì che alcuni diplomatici si affannassero pur di organizzare una vita alternativa ed evitare interruzioni della scolarizzazione dei loro figli. (Nys)