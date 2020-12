Elezioni Usa: procuratore generale Barr, nessuna base legale per sequestro macchine voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale uscente degli Stati Uniti, William Barr, ha dichiarato ieri, 21 dicembre, che a suo parere non sussistono basi legali per un sequestro delle macchine per il voto elettronico utilizzate in diverse contee Usa alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, e che secondo alcune analisi forensi avrebbero introdotto gravi errori nel conteggio delle schede. Barr ha commentato la questione annunciando iniziative per il 32mo anniversario della strage di Lockerbie del 1988. "Non vedo basi per il sequestro delle macchine per il voto da parte del governo federale", ha dichiarato il procuratore generale, precisando poi di riferirsi all'ipotesi di un "sequestro completo di tutti i macchinari". Barr ha anche confermato le sue precedenti dichiarazioni secondo cui il dipartimento di Giustizia Usa non ha riscontrato prove di frodi elettorali tali da mutare l'esito delle elezioni. Tale posizione è stata duramente contestata dal presidente Donald Trump e dal suo team di legali, che invece sostengono di aver raccolto e presentato prove del contrario. (segue) (Nys)