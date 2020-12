Elezioni Usa: procuratore generale Barr, nessuna base legale per sequestro macchine voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barr ha ammesso che a suo parere "ci sono stati casi di frode" alle scorse elezioni presidenziali. "Lasciatemi dire che sfortunatamente ci sono casi di frode nella maggior parte delle elezioni, e penso che siamo troppo tolleranti nei confronti di tale fenomeno", ha detto il procuratore generale. Infine, Barr ha respinto anche l'ipotesi di nominare un procuratore speciale che indaghi sulla regolarità delle ultime elezioni presidenziali: "Se pensassi che in questo momento un procuratore speciale sarebbe lo strumento giusto ed appropriato, l'avrei già nominato. Non l'ho fatto, e non lo farò", ha detto Barr. Ieri Trump ha scritto sul suo profilo Twitter che i suoi legali sono "sempre più vicini" a contestare con successo l'esito delle elezioni, nonostante il democratico Joe Biden sia già stato formalmente riconosciuto presidente Eletto, e si appresti ad insediarsi alla Casa Bianca. (Nys)