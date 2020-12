Usa: da Trump onorificenze ai premier di India e Australia e all'ex premier giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insignito della Legione al Merito - una tra le più prestigiose onorificenze Usa - ai primi ministri di Australia e India, Scott Morrison e Narendra Modi, e all'ex capo del governo del Giappone, Shinzo Abe. Ad Abe è stata riconosciuta "leadership e visione per una regione Indo-pacifica libera e aperta"; Modi ha "elevato le relazioni tra Stati Uniti e India a partenariato strategico", mentre al premier Morrison è stato riconosciuto il merito di aver "affrontato le maggiori sfide globali e promosso la sicurezza collettiva", secondo un annuncio pubblicato su Twitter dal Consiglio di sicurezza nazionale Usa. La Legione al Merito è una decorazione istituita dal presidente Franklin D. Roosevelt nel 1942, e solitamente concessa a membri in divisa delle Forze armate e statisti delle nazioni alleate per il loro servizio e i risultati conseguiti. (Nys)