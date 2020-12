Lavoro: Costantini (Cisl Roma e Rieti), un laboratorio per analisi smart working (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per il segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini, "inoltre c'è tutta la questione della disconnessione sancita per legge e da regolarizzare. Tutto questo sarà compito delle parti sociali nei contratti e negli accordi aziendali così come l'applicazione della legge sulla sicurezza sul lavoro in tutti i contesti di smart working". Per quanto riguarda Roma "c'è una sfida nella sfida. Roma è la città, che più di qualsiasi altra in Italia, si prepara a grandi cambiamenti dovuti anche alla sua estensione territoriale. Se la confrontiamo - prosegue il segretario - con le conurbazioni di Ankara, Istanbul e Londra possiamo affermare che è una della delle maggiori capitali europee. In questo momento in Europa ma anche fuori si sta spingendo sul soggetto di città, ovvero su soggetti che hanno spazi abitativi nel raggio di pochi chilometri dal luogo di lavoro e che consentono di raggiungere la sede in 15 minuti. E' evidente che lo scenario di pandemia ha cambiato anche lo scenario di Roma. Ogni giorno vediamo strade semivuote sia in centro che nelle periferie così come gli uffici sia pubblici che privati".