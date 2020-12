Lavoro: Costantini (Cisl Roma e Rieti), un laboratorio per analisi smart working (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per adesso circa la metà dei 23.000 dipendenti del Campidoglio continueranno a lavorare da remoto e la metà dei 400.000 dipendenti pubblici - precisa il segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini -. Dobbiamo capire cosa succederà all’interno della nostra città, perché oltre a questi saranno anche tante le aziende private che utilizzeranno lo smart working. Solo su questi dati l'agenzia della mobilità ha previsto un calo di circa 400.000 viaggiatori sui mezzi pubblici. In sostanza c’è bisogno anche di una linea guida per riprogettare l'edilizia, l'architettura del centro e delle periferie, perché se più persone saranno a casa il quartiere diventerà un po' il centro della vita per cui più spesa e più shopping nei dintorni, più tempo libero e spostamenti limitati. I soldi del recovery fund possono accompagnare tutte queste cose e potrebbero servire per una rigenerazione urbana e per riequilibrare il rapporto tra il centro e la periferia". Da qui la proposta lanciata dal segretario: "perché insieme a tutto il sindacato non costruiamo il laboratorio Roma, a partire dall’analisi sulla diffusione dello smart working, da declinare rispetto alle dinamiche che si genereranno, e coinvolgere tutti quei soggetti che vogliono lavorare con Roma e per Roma. Su questo credo che potremmo sicuramente avere una bella sinergia", conclude Costantini. (Rer)