America Latina: nove paesi danno nuova vita al Parlamento amazzonico (4)

- Per il deputato colombiano Juan David Velez, un'altra grande sfida per i paesi membri è quella di suggerire azioni per proteggere anche l'ambiente in generale. "Per noi, Parlamaz porterà sinergia nella regione amazzonica, puntando ad azioni che generano produttività e ricchezza sostenibili. Non vogliamo continuare con la povertà e dobbiamo affrontare questo problema in modo responsabile", ha detto. Uno dei rappresentanti della Bolivia, la deputata Marta Ruiz Flores, ha affermato che il parlamento boliviano è impegnato nella causa. Secondo lei, insieme, "i paesi del Parlamaz possono promuovere importanti cambiamenti per la sostenibilità del bioma amazzonico". (segue) (Brb)