Brasile: Ambiente, satellite contro deforestazione domani in India per lancio nello spazio (2)

- Si tratta di un satellite sincrono del Sole che genererà immagini del pianeta ogni 5 giorni. Per questo, dispone di un imager ottico wide-view (telecamera con 3 bande di frequenza nello spettro visibile e 1 banda a infrarosso) in grado di osservare un raggio di circa 850 chilometri con 64 metri di risoluzione. Su richiesta, l'Amazoni 1 sarà in grado di fornire i dati da un punto specifico in due giorni. Questa funzione è estremamente preziosa in applicazioni come gli avvisi di deforestazione in Amazzonia, poiché aumenta la probabilità di acquisire immagini utili di fronte alla copertura nuvolosa nella regione. (Brb)