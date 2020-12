Argentina: attività industriale ottobre segna -4,1 per cento su anno  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) l'Argentina chiuderà il 2020 con una contrazione del 10,5 per cento del prodotto interno lordo (pil) come effetto dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica del paese. E' quanto si legge nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione pubblicato il 16 dicembre. Si tratterà, sottolinea la Cepal, del secondo peggior registro della regione dopo il Venezuela, e del terzo anno consecutivo di recessione, dopo che già nel 2019 si era registrato un calo del pil del 2,1 per cento dovuto principalmente a una crisi di ordine finanziario e del debito. La commissione dipendente dalle Nazioni Unite (Onu) prevede invece per il 2021 un rimbalzo del pil nell'ordine del 4,9 per cento "come risultato della riapertura graduale delle attività, dell'aumento dell'occupazione, della ripresa del consumo, e dell'aumento delle esportazioni". La ripresa ad ogni modo, precisa la Cepal, sarà condizionata dall'andamento della pandemia e dalla disponibilità ed efficacia del vaccino. (segue) (Abu)