Coronavirus: New York, Cuomo chiede test negativo a chi arriva dal Regno Unito

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, sta chiedendo alle compagnie aeree che trasportano passeggeri dal Regno Unito a New York di richiedere un test Covid-19 negativo prima dell'imbarco. Lo riporta il sito "Politico". Cuomo ha annunciato la richiesta durante un briefing virtuale di oggi, in risposta alle segnalazioni di una nuova variante mutata del coronavirus che sembra si stia diffondendo rapidamente e che ha provocato nuovi blocchi in Gran Bretagna. (Nys)