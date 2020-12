Usa: sostenitori di Trump pianificano "inaugurazione alternativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno pianificando una "seconda inaugurazione" virtuale per lui, il 20 gennaio, lo stesso giorno dell'insediamento del presidente eletto Joe Biden. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Più di 60mila persone hanno indicato su Facebook che hanno intenzione di partecipare all'evento, previsto per le ore 12, intorno all'ora del giuramento di Biden. Facebook ha aggiunto un disclaimer alla pagina che dice: "Joe Biden è il Presidente eletto. Sarà inaugurato come 46° Presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2021". A coprire l'inaugutazione alternativa ci sarà il network di destra "One America News".(Nys)