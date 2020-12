Usa: Biden potrebbe nominare Miguel Cardona al dipartimento dell'Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden è propenso a nominare Miguel Cardona, commissario per l'istruzione del Connecticut, come segretario del dipartimento dell'Istruzione del suo gabinetto, e a guidare la riapertura delle scuole del paese. Lo riporta il sito "Axios". Il nome di Cardona è emerso quando il presidente eletto si è allontanato un altro potenziale candidato, Leslie Fenwick, preside emerito della Howard University. Tuttavia non è stata presa una decisione definitiva. Biden si è impegnato a riaprire la maggior parte delle scuole americane entro i primi 100 giorni di presidenza, se il Congresso lo aiuterà con il sostegno finanziario. Genitori ed educatori temono di perdere un'intera generazione di alunni a causa della chiusura del coronavirus che ha mandato i bambini all'apprendimento a distanza. (Nys)