America Latina: nove paesi danno nuova vita al Parlamento amazzonico (2)

- "La nostra principale agenda in questo momento è la protezione del nostro immenso patrimonio, costituito dalla foresta amazzonica. Ci sono 7 milioni di chilometri quadrati di pura ricchezza, la regione con la più grande biodiversità del pianeta", ha affermato il senatore brasiliano Nelsinho Trad, eletto per acclamazione presidente del Parlamaz, nel corso del suo discorso di insediamento. Nel corso della prima riunione dei parlamentari indicati, svoltasi in videoconferenza, Trad ha concesso tempo fino al 21 gennaio perché i membri indichino i candidati alla vicepresidenza e presentino note sull'agenda di lavoro del gruppo. La data della prossima riunione del Parlamento amazzonico non è stata ancora definita. (segue) (Brb)