America Latina: nove paesi danno nuova vita al Parlamento amazzonico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creato il 17 aprile 1989, il Parlamaz ha lavorato per alcuni anni prima di essere smobilitato per otto anni. L'idea di riattivarlo dopo l'inattività è tornata nel 2019, dopo un incontro tra rappresentanti dei paesi membri presso l'Ambasciata brasiliana in Ecuador. Secondo Nelsinho Trad, dopo quell'incontro ci ci sono stati dibattiti decisivi per la continuità del progetto. "Il nostro intento è dare voce alle popolazioni autoctone, per offrire non un'opera passeggera, ma un contributo definitivo che si perpetuerà nel tempo. La reinstallazione di Parlamaz rappresenta un passo importante e i risultati potrebbero avere un impatto decisivo e deciso sul nostro futuro", ha affermato. (segue) (Brb)