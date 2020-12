America Latina: nove paesi danno nuova vita al Parlamento amazzonico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dell'Assemblea nazionale della Guyana, Manzoor Nadir, il riscaldamento globale ha portato cambiamenti e conseguenze che non possono essere misurati, ma che devono essere combattuti. Richiamando l'attenzione sulla responsabilità di Parlamaz in relazione alla legislazione ambientale ha affermato che "Stiamo parlando di una legge che ha il potere unico di presentare numeri e portare soluzioni. Il nostro dovere di agire è adesso", ha detto. Il deputato brasiliano Léo Moraes ha affermato che oltre a difendere le popolazioni amazzoniche, come indigeni e riberinhos (comunità che abitano lungo i fiumi della regione), è essenziale che il gruppo parlamentare chieda la partecipazione di tutte le popolazioni che vivono nell'area. (Brb)