Usa: Wall Street, Tesla perde il 4 per cento

- Le azioni di Tesla sono calate bruscamente rispetto alla settimana scorsa nell'indice S&P 500 di Wall Street, ritirandosi dai record come preoccupazioni per un nuovo ceppo di coronavirus che si sta diffondendo rapidamente in Gran Bretagna ha pesato sui mercati. Le azioni di Tesla sono affondate di circa il 4 per cento a 665 dollari a metà giornata nella sua prima sessione nell'S&P 500. Secondo i dati del sito "Refinitiv", le azioni hanno rappresentato la maggiore tendenza al ribasso dell'S&P 500, rappresentando 0,07 punti percentuali del calo dello 0,46 per cento dell'indice. Wall Street è finita ampiamente in territorio negativo dopo che un ceppo più virulento del coronavirus in Gran Bretagna ha suscitato timori di nuove perturbazioni economiche. Il produttore di auto elettriche, guidato dal miliardario Elon Musk, è la società a più alta capitalizzazione mai ammessa nel benchmark principale della Borsa di New York. Le azioni sono aumentate di circa il 70 per cento da metà novembre, e hanno raggiunto il più 700 per cento circa nel 2020.(Nys)