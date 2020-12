Recovery: Crimi, non possiamo mancare obiettivo, serve condivisione all'interno della maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma in merito alla riunione odierna con il premier: "Nei giorni scorsi avevamo ribadito la necessità di accelerare l'azione del governo e di definire con maggiore chiarezza i nostri comuni obiettivi. Nell'incontro di oggi con il presidente Giuseppe Conte - prosegue il viceministro all'Interno su Facebook - abbiamo visto quello scatto in avanti che auspicavamo: il Recovery plan è la sfida più importante del prossimo anno, e non possiamo mancare l'obiettivo di costruire un futuro migliore per l'Italia nella fase post-Covid. Un obiettivo, questo, da realizzare attraverso la collegialità e la condivisione delle scelte all'interno della maggioranza, affinché si determini un chiaro piano d'azione". Per l'esponente del M5s, "il Recovery plan non deve essere una somma di progetti individuali e scollegati, ma un insieme di proposte che esprimano una visione complessiva del Paese, con obiettivi ben definiti. Quando si ha un'idea precisa del futuro che si vuol dare alla nostra comunità, si riesce poi a scegliere le strade più veloci ed efficaci per arrivare a quegli obiettivi, i quali devono sempre avere un elemento in comune: la volontà - conclude Crimi - di consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo trovato". (Rin)