Centrodestra: Giorgetti, Pera e Picchi a dibattito su crisi economica e politica italiana

- Il futuro della destra italiana, il suo rapporto con l’Europa e l’idea del sovranismo non come un concetto negativo ma come un modo per preservare l’interesse nazionale. Si è parlato di questo oggi nel corso del convegno “Una destra di princìpi e di governo. Come costruire un fronte conservatore per l'Italia” organizzato dal Centro studi Machiavelli e a cui hanno preso parte il vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, ed il parlamentare della Lega, Guglielmo Picchi. Proprio l’ex sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte ha voluto sottolineare gli “spunti preziosi” emersi dal dibattito odierno, necessari per “per capire l’attualità politica e le suggestioni su dove stiamo andando”. Di certo “il Covid-19 cambia, forse in maniera irreversibile, l’approccio sociale, culturale ed economico nel mondo”, ha detto Picchi. Nel corso del dibattito ampio spazio all’attualità politica, con il vice segretario Giorgetti che ha ribadito l’urgenza di “mandare a casa” l’attuale esecutivo, anche perché in questo momento storico “sarebbe necessario un ‘governo di crisi’ più che una crisi di governo”. Bisogna “riflettere sul bivio che ci presenta la storia e su dove dobbiamo portare l’Italia”, ha aggiunto. Dal canto suo l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, ha rimarcato uno degli attuali problemi della politica italiana, ovvero il fatto che il parlamento sia “sempre più esautorato: è diventato il luogo dell’esposizione preventiva dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri. C’è un parlamento molto debole e un governo sempre più invasivo ma senza chiarezza costituzionale”. (Rin)