Coronavirus: Usa, Biden riceve il vaccino in diretta

- Joe Biden ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il coronavirus Pfizer e BioNTech in diretta televisiva oggi pomeriggio e ha rassicurato gli statunitensi sulla sicurezza del vaccino. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'iniezione, che Biden ha ricevuto nel braccio sinistro, è stata somministrata al Christiana Hospital di ChristianaCare a Newark, nel Delaware. "Dobbiamo molto a queste persone", ha detto Biden, ringraziando coloro che sono stati coinvolti nello sviluppo e nella distribuzione del vaccino e gli operatori sanitari in prima linea. Biden ha detto che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, merita "un po' di credito" per l'Operazione Warp Speed, il programma vaccinale del governo federale, e il loro ruolo nel rendere possibili le vaccinazioni contro il coronavirus. "Penso anche che valga la pena di dire che questa è una grande speranza". Lo faccio per dimostrare che la gente dovrebbe essere pronta, quando sarà disponibile, a prendere il vaccino. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non vedo l'ora di fare la seconda iniezione; anche Jill", ha detto Biden. "Ha fatto l'iniezione oggi. Adora le iniezioni, lo so", ha detto, prendendo la mano della moglie mentre rideva. Biden ha notato che l'introduzione del vaccino era in fase iniziale e ha messo in guardia gli statunitensi sulla lunga strada da percorrere. "Ci vorrà del tempo", ha aggiunto. (Nys)