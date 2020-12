© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha designato Eric Ueland come sottosegretario di Stato per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani. A comunicarlo è il segretario Mike Pompeo, in una nota: "Con queste autorità, Eric Ueland guiderà i nostri sforzi per far progredire la sicurezza degli statunitensi, aiutando altri paesi a costruire società più democratiche, sicure, stabili e giuste".(Nys)