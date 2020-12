Usa: Schumer, questo pacchetto economico è per la sopravvivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza Dem al Senato statunitense, Chuck Schumer, ha detto che New York dovrebbe ottenere 54 miliardi di dollari dal pacchetto economico di aiuti per il coronavirus approvato dal Congresso. Lo stimolo dal valore di oltre 900 miliardi di dollari fornirà a New York pagamenti diretti da 600 dollari per le persone che guadagnano fino a 75 mila dollari, riporta il sito "The Hill". Le coppie con uno stipendio comune inferiore a 150 mila dollari sono eleggibili, e le famiglie con figli hanno diritto a ulteriori 600 dollari per figlio. I pagamenti diretti hanno lo scopo di aiutare le persone a superare la crisi causata dalla pandemia, stimolando al contempo l'economia. "Chiaramente, c'è molto di più da fare", ha detto Schumer in un'intervista. "Questa non è una legge di stimolo, è una legge di sopravvivenza, e noi lotteremo per avere più sollievo". (Nys)