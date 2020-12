Polonia: governo propone divieto ai voli dal Regno Unito fino al 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai voli dal Regno Unito sarà proibito atterrare in Polonia fino al 6 gennaio 2021. E' quanto previsto da una bozza di decreto del governo polacco, secondo quanto riporta l'emittente "Polskie Radio". "In relazione alla scoperta nel territorio del Regno Unito di un nuovo ceppo di coronavirus esiste la necessità di limitare il rischio di trasmissione del virus attraverso l'introduzione di un divieto al traffico aereo, indispensabile per la sicurezza della Polonia e allo scopo di minimizzare il pericolo per la salute pubblica", si legge nella bozza. Il testo prevede anche l'estensione del divieto ai voli da e verso altri Paesi, sempre fino al 6 gennaio 2021. Si tratta di Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Georgia, Giordania, Armenia, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia e Stati Uniti, ad eccezione degli aeroporti degli Stati dell'Illinois e di New York. La notizia arriva dopo la conferma questa mattina da parte del portavoce del governo polacco, Piotr Muller, che dalla mezzanotte tra oggi e domani la Polonia sospenderà i voli dal Regno Unito. Lo stesso Muller ha precisato che la deliberazione sarebbe stata poi formalizzata in un decreto. (Vap)