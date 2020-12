Lavoro: Costantini (Cisl Roma e Rieti), un laboratorio per analisi smart working (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come tutte le innovazioni però lo smart ha i suoi pregi e i suoi difetti - continua il segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti Costantini -. Non è vero che ci possiamo svegliare la mattina e raggiungere la sede di lavoro virtuale accendendo il pc, magari mentre prendiamo un caffè, però credo che una riunione nella sede fisica in cui ci si guarda negli occhi e si interagisce è più produttiva e sicuramente meno alienante in termini sociali e sindacali. Lo smart è una forma di lavoro che se non attuata bene, se non regolata, se non contrattualizzata, cosa che chiediamo non solo in questo momento ma anche da prima, è una forma di lavoro disgregante - sottolinea il sindacalista -. Soprattutto per questo noi ci troviamo interpreti e protagonisti sia di un analisi che di una lettura e una immaginazione del futuro perché il presente ci propone questa grandissima sfida per la sostenibilità del sistema di lavoro che rappresentiamo". (segue) (Rer)