Israele: sventato attacco nel cuore di Gerusalemme, ucciso attentatore

- La polizia israeliana ha riferito di un nuovo "attacco terroristico" sferrato oggi nel cuore di Gerusalemme. Secondo fonti della sicurezza, un palestinese di 17 anni dotato di un fucile Carl-Gustav ha assalito un posto di polizia presso la Porta dei Leoni, ed è rimasto ucciso dalla reazione degli agenti. La Città vecchia, riassume il "Jerusalem Post", è stata immediatamente chiusa per permettere alle forze di sicurezza di individuare altri possibili assalitori. Poco dopo è stato riferito l'arresto di un secondo sospetto. Lo scontro a fuoco ha provocato anche il ferimento di uno degli agenti, prontamente trasportato in ospedale, e di un passante che faceva jogging, colpito in modo lieve e curato sul posto dal personale paramedico.(Res)