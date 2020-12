Coronavirus: Canada, nuove chiusure in Ontario dal 26 dicembre al 9 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ontario, la provincia più popolosa del Canada, oggi ha annunciato la chiusura parziale delle attività economiche, e il divieto dei ristoranti di servire al coperto, a partire dal 26 dicembre, mentre lotta per controllare una seconda ondata di Covid-19. Lo riporta il "Toronto Star". "Migliaia di vite sono in gioco", ha detto ai giornalisti il premier dell'Ontario Doug Ford. "Se non interveniamo subito, le conseguenze saranno catastrofiche". Le misure sembrano non essere all'altezza dell'immediato "blocco duro" di quattro-sei settimane che il gruppo di esperti medici dell'Ontario aveva richiesto lunedì scorso. La chiusura parziale si applicherà all'intera provincia fino al 9 gennaio e poi alle principali città e regioni circostanti fino al 23 gennaio. La provincia ha annunciato 2.123 nuovi casi nelle ultime 24 ore. L'Ontario e la vicina provincia del Quebec, insieme, rappresentano l'84 per cento dei 14.228 morti del Canada per il coronavirus.(Nys)