- L'esperto di malattie infettive statunitense Anthony Fauci è pronto a ricevere il vaccino contro il coronavirus domani. Fauci, il Segretario per la Salute e i Servizi Umani Alex Azar, il Direttore degli Istituti Nazionali di Sanità Francis Collins e altri operatori sanitari in prima linea hanno in programma di ricevere le dosi del vaccino di Moderna in mattinata, ha detto Azar lunedì pomeriggio su Twitter.(Nys)